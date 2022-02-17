Кількість українців, які позитивно ставляться до Росії, продовжує знижуватись - КМІС

Частка громадян України, які загалом позитивно ставляться до Росії, за рік знизилася до 34%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Під час дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання "Як ви загалом наразі ставитеся до Росії?". Порівняно з груднем 2021 року на сьогодні з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії", - зазначено у звіті за підсумками дослідження.

Зазначається, що ставлення до Росії в Україні різко знизилося після 2014 року, сягнувши дна у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року спостерігалося поліпшення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року знову спостерігається погіршення ставлення.

Крім того, ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону. На заході країни позитивно ставляться до Росії 21%, у центрі - 31%, півдні - 45%, сході - 53%. Водночас на заході більше тих, хто ставиться негативно до Росії, - 64%. У центрі негативно ставляться - 55%, півдні - 40%, сході - 30%.

Водночас абсолютна більшість респондентів (92%) вважають, що Україна та Росія мають залишатися незалежними державами. Зазначається, що цей показник зріс порівняно з листопадом 2021 року, коли незалежність підтримували 88%. Лише 5% респондентів вважають, що Україна та Росія мають об'єднатися в одну державу.

У всіх регіонах абсолютна більшість респондентів - від 95% на заході до 86% на сході - вважають, що Україна та Росія мають бути незалежними державами. Підтримка об'єднання в одну державу варіює від 1% на заході до 11% на сході. Якщо окремо аналізувати Донецьку та Луганську області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна та Росія мають бути незалежними державами, а за об'єднання виступають 14%.

Опитування проводилося в період із 5 до 13 лютого 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Загалом опитано 2004 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролює влада України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, яку контролює українська влада.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% - для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.