Події

08:57 17.02.2022

Кількість жертв повеней та зсувів у Бразилії перевищила 100 людей

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Кількість жертв повеней та зсувів у Бразилії перевищила 100 людей

Щонайменше 104 людини загинули в штаті Ріо-де-Жанейро після повеней і зсувів, багато хто зник безвісти, повідомляє в четвер газета Globo.

"Ми ще не знаємо всього масштабу події. Це був важкий день, непростий день", - заявив мер Петрополіса Рубенс Бонтемпу. У Петрополісі повінь та паводки знесли будинки та автомобілі, а точна кількість жертв негоди все ще невідома.

Прокуратура Ріо-де-Жанейро повідомила у середу ввечері, що місцеперебування 35 людей ще не встановлено.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно, як потоки води тягнуть автомобілі та будинки вулицями. На одному відео два автобуси тонуть у річці, а їхні пасажири вилазять із вікон, намагаючись врятуватися.

Державна пожежна служба повідомила, що за три години у вівторок випало 25,8 см дощу - майже стільки ж, скільки за попередні 30 днів разом узяті. Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив на пресконференції, що дощі стали найсильнішими у Петрополісі з 1932 року.

Теги: #жертви #бразилія #повінь
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