Події

08:25 17.02.2022

В Україні за добу виявили 33 330 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 27 441 особа, 259 померли

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В Україні за добу виявили 33 330 нових випадків захворювання на COVID-19, одужала 27 441 особа, 259 померли

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 33 330 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужала 27 441 особа, 259 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 16 лютого в Україні: зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 2 837, медпрацівників - 961). 66 082 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 особи, другу дозу - 28 948 осіб, додаткову дозу отримали 606 осіб, бустерну дозу - 18 024 особи. Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 284 особи, летальних наслідків - 259, видужала - 27 441 особа", - зазначається у повідомленні у Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 16 лютого за добу виявлено 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 лютого за добу виявили 29 724 нових випадків захворювання, 14 лютого за добу виявили 16 993 нових випадків захворювання, 13 лютого за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нових випадків захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого, 4 лютого на коронавірус захворіли 43 778 осіб, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 4 637 260 осіб, одужали - 3 866 755 осіб, летальних наслідків - 103 824.

Із початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 689 осіб, із них першу дозу отримали - 15 631 687 осіб, отримали дві дози - 15 043 831 особа, отримали додаткову дозу - 25 353 особи, бустерну дозу - 617 082 особи. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

Теги: #статистика #україна #коронавірус
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