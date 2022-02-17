Події

08:13 17.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 417,7 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 417,7 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок четверга досягла 417 млн 722 тис. 64, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 850 тис. 127 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 78 млн 172 тис. 926 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 928 тис. 519.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 749 тис. 279, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 510 тис. 360.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 27 млн 819 тис. 996 осіб, з них померло 641 тис. 96.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок четверга 753,0. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 851 особа, Індії - 364, Бразилії - 2 тис. 981.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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