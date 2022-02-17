Події

07:00 17.02.2022

17 лютого: Яке сьогодні свято

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17 лютого: Яке сьогодні свято

17 лютого Всесвітній день управління інформацією, день спонтанного прояву доброти, день людського духу, день антропології та європейський день кота. У США – День суспільних наук і день переходу на цифрове телебачення, а у Лівії – День революції 17 лютого. За народним календарем Нікола Студений. Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

День спонтанного прояву доброти

Міжнародний День спонтанного прояву доброти – неофіційне свято, створене за ініціативою низки міжнародних благодійних організацій, на думку яких це свято має планетарне значення.

13 листопада 1998 року в Токіо відбулася перша конференція Світового руху за доброту. В цьому заході взяли участь Японія, Австралія, Велика Британія, США, Канада, Сінгапур і Таїланд. Вони й вирішили, що свято відзначатиметься 17 лютого. Пізніше до руху приєдналося багато європейських країн, зокрема й Україна.

Раніше в цей день заведено було дарувати квіти знайомим і незнайомим людям. Зробити компліменти хоча б трьом незнайомим людям. Вважається, що таким чином можна покращити їх настрій не лише на день, а й на цілий тиждень. А вони, у свою чергу, покращать його ще комусь.

Всесвітній день управління інформацією

Цей день святкують представники різних галузей і сфер життя суспільства, які відповідають за ефективність створення, розповсюдження, використання та видалення інформації спеціалізованої спрямованості, тобто використовуваної у певних сферах (охорона здоров'я, правопорядок, дипломатія, оборона, освіта). У кожній з таких сфер управління інформацією має свою специфіку, безпосередньо пов'язану із завданнями.

Не менш важливим у процесі управління інформацією є й кінцевий користувач, на якого загалом націлена величезна кількість інформації різного рівня. Він же (простий громадянин) сам є не лише "приймачем", а й джерелом певного роду інформації. У зв'язку з цим Всесвітній день управління інформацією є актуальним практично для кожної людини. І кожному з нас слід навчитися правильно управляти їй: аналізувати, "фільтрувати", зберігати, передавати, і, мабуть, не менш важливе – пояснити та навчити цьому своїх дітей.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує преподобного Ісидора Пелусіотського, благовірного великого князя Георгія Всеволодовича Володимирського, преподобного Кирила Новоєзерського, мученика Іадора, священномученика Аврамія — єпископа Арвільського, преподобного Миколу сповідника — ігумена Студійського.

Прикмети:

Іній на Миколу – до гарного врожаю;

Іній перед Миколою – вівси гарні будуть;

Ліс почорнів – до відлиги;

Гілки ялинки до низу згинаються – буде сніг, вгору піднято – до ясної погоди.

У цей день:

1947 – Радіостанція "Голос Америки" розпочала мовлення на Радянський Союз (з 1953 року нею завідував російською службою радіостанції знаменитий "неповернений", українець Олександр Бармін);

1955 – Створено Одеську кіностудію художніх фільмів;

1983 - "День народження" мови програмування Ада;

1999 - Ратифікація Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 року;

1999 – Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 – Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року її визнали 69 країн;

2011 – Початок збройних заворушень у Лівії;

2015 – Генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі;

2015 – Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частину міста захоплено російсько-терористичними військами;

2015 – Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ у конфлікті.

Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Ганни, Дмитра, Сергія, Петра.

Теги: #свято_сьогодні #цей_день
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