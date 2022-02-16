У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий провести зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, коли для цього буде вдалий час, заявив у середу на брифінгу представник держдепу Нед Прайс.

"Держсекретар готовий зустрітися з Лавровим у відповідний час, і він чітко сказав про це міністру закордонних справ. У російської сторони є наша відповідь (щодо проблем, що турбують Росію у безпековій сфері в Європі - ІФ) вже кілька тижнів, російська сторона вже кілька тижнів тому сказала, що їх відповідь на підході. Ми очікуємо отримати її, ми розглянемо її настільки швидко, наскільки зможемо. У тому, що стосується діалогу та дипломатії телефоном, чи де-небудь у Європі, ми, звичайно, хочемо і готові до дискусій із Росією", - сказав Прайс.

"Держсекретар США довів до відома Лаврова, що ми очікуємо отримання російської відповіді на наше послання, і сподіваємося, що вона стане підставою для продовження діалогу і дискусій, і, звичайно, ми готові продовжувати цей діалог", - зазначив представник держдепу.