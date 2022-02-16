Події

21:21 16.02.2022

Поїзд Єднання завершив маршрут Західною Україною, вранці в четвер його зустрінуть у Дніпрі

1 хв читати
Поїзд Єднання завершив маршрут Західною Україною, вранці в четвер його зустрінуть у Дніпрі

Поїзд Єднання, який у середу виїхав із Рахова (Закарпатська обл.) до Маріуполя (Донецька обл.) на честь святкування Дня Єднання, завершив свій маршрут Західною Україною, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Вже 17 лютого поїзд прибуде до Дніпра.

Зазначається, що у Львові символічний поїзд, запущений "Укрзалізницею", зустрічали голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький, голова Львівської районної державної адміністрації Христина Замула, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, пресаташе посольства США в Україні Даніел Лангенкомп і залізничники.

Поїзд Єднання долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні – 1806 км. Він проходить через 12 областей та зупиняється у 7 із них. Маршрут об'єднує три західні регіони: Закарпаття, Івано-Франківську та Львівську області. На Лівобережній Україні поєднує сусідні Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

При цьому найдовший маршрут обходить столицю, але сполучає два великі міста на сході та заході України — Львів і Дніпро.

До Маріуполя Поїзд Єднання прибуде 17 лютого о 17:26.

Як повідомлялося, Поїзд Єднання провезе державний прапор через 12 областей України. Для пасажирів потягу протягом рейсу звучатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.

16 лютого в Україні відзначається День Єднання, який було започатковано указом президента Володимира Зеленського "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого.

 

 

Теги: #поїзд #прибуття #єднання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:10 16.02.2022
Поїзд єднання у середу провезе Державний прапор через 12 областей України

Поїзд єднання у середу провезе Державний прапор через 12 областей України

08:09 11.02.2022
До Польщі прибув шостий за день літак із групою американських десантників

До Польщі прибув шостий за день літак із групою американських десантників

17:24 04.02.2022
Порошенко на з'їзді партії "УДАР" закликав усі демократичні сили до єдності

Порошенко на з'їзді партії "УДАР" закликав усі демократичні сили до єдності

16:36 19.01.2022
Блінкен закликає українців до єднання перед загрозою з боку Москви

Блінкен закликає українців до єднання перед загрозою з боку Москви

12:33 15.01.2022
Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

07:11 10.01.2022
Літак з українцями прибув із Казахстану до аеропорту "Бориспіль"

Літак з українцями прибув із Казахстану до аеропорту "Бориспіль"

07:12 07.01.2022
Білоруські миротворці прибули до Казахстану, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76

Білоруські миротворці прибули до Казахстану, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76

07:24 05.01.2022
Боррель прибув до України, аби підтримати територіальну цілісність країни

Боррель прибув до України, аби підтримати територіальну цілісність країни

14:31 29.12.2021
"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський потяг на новому маршруті Бахмут-Харків

"Укрзалізниця" запустила модернізований приміський потяг на новому маршруті Бахмут-Харків

13:48 29.12.2021
Один із двох потягів Skoda вийде на маршрут Київ-Львів 30 грудня – УЗ

Один із двох потягів Skoda вийде на маршрут Київ-Львів 30 грудня – УЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

ЄС має намір провести саміт щодо України 17 лютого

Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Аліна Паш зняла свою кандидатуру з конкурсу

ОСТАННЄ

Влада ФРН вирішила поступово знімати коронавірусні обмеження

Путін розраховував на капітуляцію України та Заходу, але отримав іншу реакцію – ексрадник президента США у справах Росії та Європи

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання "Л/ДНР" - Кулеба

Шмигаль вітає рішення Європарламенту щодо надання макрофінансової допомоги Україні

ESA має намір відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн

Зеленський: Ми маємо поширювати мовлення українського телебачення на Донбасі

Мін'юст України в 2022 році очікує на рішення міжнародних арбітражів за позовами "РусАла", Татарстану та бізнесмена Бойка

"Українська пожежно-страхова компанія" увійшла до президії МТСБУ

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА