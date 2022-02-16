Поїзд Єднання завершив маршрут Західною Україною, вранці в четвер його зустрінуть у Дніпрі

Поїзд Єднання, який у середу виїхав із Рахова (Закарпатська обл.) до Маріуполя (Донецька обл.) на честь святкування Дня Єднання, завершив свій маршрут Західною Україною, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Вже 17 лютого поїзд прибуде до Дніпра.

Зазначається, що у Львові символічний поїзд, запущений "Укрзалізницею", зустрічали голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький, голова Львівської районної державної адміністрації Христина Замула, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, пресаташе посольства США в Україні Даніел Лангенкомп і залізничники.

Поїзд Єднання долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні – 1806 км. Він проходить через 12 областей та зупиняється у 7 із них. Маршрут об'єднує три західні регіони: Закарпаття, Івано-Франківську та Львівську області. На Лівобережній Україні поєднує сусідні Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

При цьому найдовший маршрут обходить столицю, але сполучає два великі міста на сході та заході України — Львів і Дніпро.

До Маріуполя Поїзд Єднання прибуде 17 лютого о 17:26.

Як повідомлялося, Поїзд Єднання провезе державний прапор через 12 областей України. Для пасажирів потягу протягом рейсу звучатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.

16 лютого в Україні відзначається День Єднання, який було започатковано указом президента Володимира Зеленського "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого.