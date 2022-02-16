Події

21:01 16.02.2022

Влада ФРН вирішила поступово знімати коронавірусні обмеження

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Влада ФРН вирішила поступово знімати коронавірусні обмеження

Влада Німеччини почне поступову відмову від громадських обмежень для придушення пандемії коронавірусу, відповідне рішення було схвалено в середу на нараді федеральної та регіональної влади.

Згідно з документом, до 20 березня обмеження поетапно зніматимуться. Спершу щепленим та тим, хто одужує, дозволять збиратися великими групами, правило 2G – допуск до магазинів лише за наявності сертифікату вакцинації або довідки про одужання від коронавірусу – теж планують скасувати.

Окрім цього, планується дозволити роботу нічних клубів та дозволити проведення великих заходів із великою кількістю відвідувачів.

У Німеччині нині діють обмеження - всі точки суспільного життя можуть відвідуватися тільки в масках, в магазини можна зайти в масці і за наявності сертифіката вакцинації або довідки про перенесений коронавірус. Деякі ресторани на додаток до сертифікату та довідки вимагають свіжий негативний тест на коронавірус, який можна зробити безкоштовно.

 

 

Теги: #обмеження #німеччина #зняття #коронавірус
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