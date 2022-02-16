Зеленський: Ми маємо поширювати мовлення українського телебачення на Донбасі

Україна має приділяти особливу увагу протидії російській пропаганді, особливо серед мешканців Донбасу, заявив президент України Володимир Зеленський на нараді щодо ситуації з безпекою у Донецькій та Луганській областях.

"Ми маємо поширювати мовлення українського телебачення та вплив інших наших ЗМІ", - наголосив він, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент також закликав прискорити темпи вакцинації мешканців Донбасу від COVID-19.

Зазначається, що нарада відбулася за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

Учасники наради заслухали доповідь командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка про оперативну ситуацію в зоні проведення ООС, голову Донецької обласної держадміністрації Павла Кириленка та голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Окрім того, з доповідями на нараді виступили керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації Олександр Апполонов, представники Донецького та Луганського обласних управлінь СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, ДСНС та інших підрозділів сектору безпеки й оборони.