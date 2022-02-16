Події

20:02 16.02.2022

Зеленський: Ми маємо поширювати мовлення українського телебачення на Донбасі

1 хв читати
Зеленський: Ми маємо поширювати мовлення українського телебачення на Донбасі

Україна має приділяти особливу увагу протидії російській пропаганді, особливо серед мешканців Донбасу, заявив президент України Володимир Зеленський на нараді щодо ситуації з безпекою у Донецькій та Луганській областях.

"Ми маємо поширювати мовлення українського телебачення та вплив інших наших ЗМІ", - наголосив він, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент також закликав прискорити темпи вакцинації мешканців Донбасу від COVID-19.

Зазначається, що нарада відбулася за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

Учасники наради заслухали доповідь командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка про оперативну ситуацію в зоні проведення ООС, голову Донецької обласної держадміністрації Павла Кириленка та голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Окрім того, з доповідями на нараді виступили керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації Олександр Апполонов, представники Донецького та Луганського обласних управлінь СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби, ДСНС та інших підрозділів сектору безпеки й оборони.

Теги: #безпека #нарада #ордло
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 15.02.2022
У ЄС представлено пакет ініціатив із європейської автономії у сфері оборони та безпеки

У ЄС представлено пакет ініціатив із європейської автономії у сфері оборони та безпеки

17:08 15.02.2022
Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

Боррель від імені ЄС засудив звернення Держдуми до Путіна про визнання т. зв. Л/ДНР

17:07 15.02.2022
Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

Шольц назвав політичною катастрофою можливе визнання Росією "ЛНР/ДНР"

16:08 15.02.2022
Посольство США: Голосування в Держдумі про визнання РФ т. зв. Л/ДНР – чергова одіозна спроба порушити суверенітет України

Посольство США: Голосування в Держдумі про визнання РФ т. зв. Л/ДНР – чергова одіозна спроба порушити суверенітет України

16:02 15.02.2022
Голосування Держдуми за визнання т. зв. ДНР/ЛНР завершує руйнування Мінських угод - Порошенко

Голосування Держдуми за визнання т. зв. ДНР/ЛНР завершує руйнування Мінських угод - Порошенко

14:57 15.02.2022
Рішення Держдуми щодо "Л/ДНР" сприяє руйнуванню Мінських домовленостей - Арахамія

Рішення Держдуми щодо "Л/ДНР" сприяє руйнуванню Мінських домовленостей - Арахамія

14:48 15.02.2022
У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

У разі визнання РФ т. зв. Л/ДНР у світової спільноти є абсолютні козирі для впровадження найсуворіших санкцій проти Росії - нардеп Соболєв

14:03 15.02.2022
Рішення Держдуми щодо т. зв. Л/ДНР має спричинити санкції - Рудик

Рішення Держдуми щодо т. зв. Л/ДНР має спричинити санкції - Рудик

13:32 15.02.2022
Заклик Держдуми РФ щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" ускладнить ситуацію в Європі - радник глави Офісу президента

Заклик Держдуми РФ щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" ускладнить ситуацію в Європі - радник глави Офісу президента

13:21 15.02.2022
Нардеп Лубінець: Визнання "Л/ДНР" означатиме автоматичний вихід Росії з мінського та нормандського процесів

Нардеп Лубінець: Визнання "Л/ДНР" означатиме автоматичний вихід Росії з мінського та нормандського процесів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

На Донбасі російські найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовано БПЛА

ЄС має намір провести саміт щодо України 17 лютого

Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Аліна Паш зняла свою кандидатуру з конкурсу

ОСТАННЄ

Шмигаль вітає рішення Європарламенту щодо надання макрофінансової допомоги Україні

ESA має намір відмовитися від використання ракет-носіїв інших країн

Мін'юст України в 2022 році очікує на рішення міжнародних арбітражів за позовами "РусАла", Татарстану та бізнесмена Бойка

"Українська пожежно-страхова компанія" увійшла до президії МТСБУ

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Генсек НАТО: Росія продовжує утримувати на українському кордоні сили, готові до вторгнення

Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму співробітництва з безпеки ОБСЄ

Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт, що встановлює адмінвідповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти

Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

Зеленський: Війна триває вже 8 років - ми стали у стільки ж разів сильнішими

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА