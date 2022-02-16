Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт, що встановлює адмінвідповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт, який встановлює відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Пропоновані законопроєктом зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення за мимовільне проникнення на військові об'єкти передбачають адмінвідповідальність у вигляді штрафів (від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) із відповідною конфіскацією знаряддя вчинення правопорушення.

Законопроєкт №5703 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об'єкти було зареєстровано у Верховній Раді 24 червня 2021 р.