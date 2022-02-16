Блінкен заявив, що сподівається на відведення військ РФ від України, але поки що його не бачить

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що відведення військ РФ від кордону з Україною поки що не спостерігається, але він сподівається на такі дії Москви.

"Буде добре, якщо вони (Росія - ІФ) справді зроблять те, про що говорять, але наразі ми цього не спостерігаємо", - сказав він телеканалу MSNBC.

За його словами, США наразі бачать концентрацію військ РФ у регіоні, а також висування до кордону з Україною "вкрай важливих підрозділів".

"Щодо того, що Росія заявила і що потім зробила: ми не бачимо жодного відведення її сил", - наголосив він.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що США ще точно не знають, чи РФ розпочала відведення військ від України, і на думку Вашингтона, загроза вторгнення Росії в Україну зберігається.

Раніше в середу генсек ООН Єнс Столтенберг також заявив, що жодних свідчень деескалації з боку Росії не видно.