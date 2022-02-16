Події

17:27 16.02.2022

Половина українців вважають, що недавні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні

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Половина українців вважають, що недавні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні

50% українців упевнені, що останні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого.

Згідно з дослідженням, ще чверть опитаних вважають, що візити ніяк не впливають, 17% вважають, що такі візити скоріше зашкодять Україні.

Так, приблизно 60% опитаних вважають, що США та Велика Британія у переговорах щодо Донбасу захищають інтереси України, третина вважають, що у цих країн нейтральна позиція.

55% опитаних вважають, що ОБСЄ у переговорному процесі займає нейтральну позицію, 28% - захищає інтереси України, 5% - захищає інтереси Росії.

58% українців також вважають, що Франція займає нейтральну позицію, 26% - захищає інтереси України, 8% - захищає інтереси Росії. 69% опитаних вважають, що Німеччина займає нейтральну позицію, 13% - захищає інтереси України, 13% - захищає інтереси Росії.

За даними опитування, 43% українців вважають, що міжнародна політика України рухається у правильному напрямі, 46% - що у неправильному, ще 11% не змогли відповісти. Водночас, оцінюючи справи загалом у країні, 67% вважають, що вони рухаються у неправильному напрямі, 25% - у правильному, 7% - не визначились.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.

Теги: #опитування #візити #іноземні
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