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16:06 16.02.2022

Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Аліна Паш зняла свою кандидатуру з конкурсу

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Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Аліна Паш зняла свою кандидатуру з конкурсу

Переможниця національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" Аліна Паш зняла свою кандидатуру з конкурсу.

"Я громадянка України, я дотримуюсь законів України, намагаюся нести традиції та цінності України у світ. У що вилилася ця історія – це зовсім не те, що я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів, щоб протистояти всій цій атаці та натиску, злому моїх соціальних мереж, погрозам", - написала співачка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram у середу.

Вона наголосила, що не хоче більше брати участі у "віртуальній війні та хейті". "Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З тяжким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України у конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені дуже шкода", - заявила співачка.

Вона зазначила, що зв'яжеться із "Суспільним мовником" та підпише всі необхідні документи.

Раніше в середу вона вибачилася за ситуацію з підробленою довідкою про законність перетину кордону з Кримом у 2015 році, яку до "Суспільного" передав хтось із її співробітників, а також сказала, що розриває відносини зі своїм директором.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів – 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилки ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням - поки що не відомо).

Ще один медіаскандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року і не планує, не проводитиме анонсів відповідних виступів як у період до та під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзд на територію/виїзд з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

У "Суспільному", у свою чергу, заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Там запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було опубліковано відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка. Пізніше "Суспільне" попросило Держприкордонслужбу перевірити справжність цього документа, а також наголосило, що не укладатиме угоду про участь у "Євробаченні" з переможницею нацвідбору до завершення перевірки. У Держприкордонслужбі заявили, що оприлюдненої довідки відомство нікому не видавало. Пізніше у відомстві відповіли, що не можуть надати інформацію щодо законності відвідування Криму у 2015 році Паш, оскільки інформація у базах зберігається п'ять років.

Сама співачка після фіналу у спілкуванні з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у РФ.

Крім того, на "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та вибачилися за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили в достовірності результатів конкурсу.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолькгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

Теги: #євробачення #відмова #alina_pash
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