Держприкордонслужба не може надати інформацію про законність відвідування Криму у 2015 році Паш, оскільки дані в базах зберігаються 5 років

Державна прикордонна служба не може надати інформацію про законність перетину адмінмежі з Кримом у 2015 році фіналісткою національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" Аліною Паш, оскільки така інформація зберігається в базах лише протягом п'яти років.

"Як і обіцяла, перше, що ми зробили - з'ясували всередині команди обставини, які дали підстави для заяви речника ДПСУ про нелегітимну довідку. Виявилося, що поки ми чекали на офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше й обрав не той шлях, який погодила б я чи будь-хто інший з нас. Що я бачила? Довідку. На вигляд - офіційну. В ній були справжні дати в’їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який я перетинала адміністративну межу. Підстав вважати, що довідка не є справжня, ніхто з команди не мав", - написала співачка на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram у середу.

Паш заявила, що їй невідомо, яким чином, як і звідки член її команди міг отримати цей документ, і додала, що якщо довідка справді підроблена, то свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд, а вона зі свого боку готова сприяти.

Крім того, вона написала, що у зв'язку із нинішньою ситуацією розриває стосунки і зі своїм директором. "Відповідь на свій власний запит до ДПСУ я отримала сьогодні об 11:00. Наразі довідка у Суспільного мовника", - написала вона.

Також Паш прикріпила відео, де вона у приміщенні Держприкордонслужби отримує довідку на свій запит про перетин межі з Кримом.

Крім того, вона оприлюднила й саму довідку, в якій зазначено, що Держприкордонслужба не може надати їй запитану інформацію щодо законності перетину кордону з Кримом у 2015 році, оскільки ця інформація зберігається в базі даних лише протягом п'яти років.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів (8 балів від журі та 7 балів від глядачів). Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися: ROXOLANA, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилку ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також у спілкуванні з журналістами допустив можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням, поки що невідомо).

Ще один медіаскандал навколо нацвідбору пов'язаний з тим, що Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства, за що була внесена до бази сайту "Миротворець".

Згідно з правилами нацвідбору, учасник, який претендує представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних або приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року, та не планує, не робитиме анонсів відповідних виступів, як у період до і під час проведення відбору, так і після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзду на територію/виїзду з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей з порушенням законодавства України.

У "Суспільному", у свою чергу, заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Там запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавства України та вимог конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було оприлюднено відповідну відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка. Пізніше "Суспільне" просило Держприкордонслужбу перевірити справжність цього документа, а також наголосило, що не підписуватиме угоди про участь у "Євробаченні" з переможницею нацвідбору до завершення перевірки. У Держприкордонслужбі заявили, що оприлюднену довідку відомство нікому не видавало.

Сама співачка після фіналу під час спілкування з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у Росії.

Крім того, у "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та попросили вибачення за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили в достовірності результатів конкурсу.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляла електро-фолкгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку із суспільною критикою співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця Національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться в Турині (Італія). Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.