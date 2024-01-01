Омбудсмен подав запит щодо відповідності закону посилення контролю на кордоні

У понеділок зранку було направлено термінового листа до Державної прикордонної служби України з вимогою надати інформацію про документи, які вимагають працівники ДПСУ у громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. Деякі люди стоять більше доби. Причина: посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Крім цього, як пишуть медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та багатодітних батьків, які їх супроводжують. людей, які їдуть системою "Шлях". А також вимагає військово-облікових документів із записом про відстрочку від мобілізації", - написав омбудсмен у Телеграм у понеділок увечері.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, це пов'язано із великою кількістю випадків підробки документів.

"Ніхто не може бути змушений робити те, що не передбачає законодавство. Також державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти в межах своїх повноважень та відповідно до Конституції та законів України. Нагадаю і те, що Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах знаходиться на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, що встановлюються законом", - повідомив Лубинець.