Події

23:34 01.01.2024

Омбудсмен подав запит щодо відповідності закону посилення контролю на кордоні

1 хв читати
Омбудсмен подав запит щодо відповідності закону посилення контролю на кордоні

У понеділок зранку було направлено термінового листа до Державної прикордонної служби України з вимогою надати інформацію про документи, які вимагають працівники ДПСУ у громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
"31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. Деякі люди стоять більше доби. Причина: посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Крім цього, як пишуть медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та багатодітних батьків, які їх супроводжують. людей, які їдуть системою "Шлях". А також вимагає військово-облікових документів із записом про відстрочку від мобілізації", - написав омбудсмен у Телеграм у понеділок увечері.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, це пов'язано із великою кількістю випадків підробки документів.
"Ніхто не може бути змушений робити те, що не передбачає законодавство. Також державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти в межах своїх повноважень та відповідно до Конституції та законів України. Нагадаю і те, що Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах знаходиться на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, що встановлюються законом", - повідомив Лубинець.

Теги: #прикордонна_служба #лубинець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 27.12.2023
Лубинець про узаконення в Україні громадянських партнерств для одностатевих пар: Це має бути записано у національному законодавстві

Лубинець про узаконення в Україні громадянських партнерств для одностатевих пар: Це має бути записано у національному законодавстві

23:39 04.09.2023
Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на території чотирьох областей України

Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на території чотирьох областей України

02:44 03.08.2023
Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

12:53 26.05.2023
Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін - Лубінець

Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін - Лубінець

01:08 11.05.2023
Лубінець обговорив із головою МАГАТЕ безпеку співробітників "Енергоатома" та ядерну безпеку миру

Лубінець обговорив із головою МАГАТЕ безпеку співробітників "Енергоатома" та ядерну безпеку миру

14:39 16.02.2022
Держприкордонслужба не може надати інформацію про законність відвідування Криму у 2015 році Паш, оскільки дані в базах зберігаються 5 років

Держприкордонслужба не може надати інформацію про законність відвідування Криму у 2015 році Паш, оскільки дані в базах зберігаються 5 років

07:59 21.09.2019
МВС України веде переговори з Францією про закупівлю патрульних катерів для українських прикордонників

МВС України веде переговори з Францією про закупівлю патрульних катерів для українських прикордонників

19:24 15.07.2019
Пропуск міжнародних спостерігачів в Україну здійснюється за списками від ЦВК і в пріоритетному порядку

Пропуск міжнародних спостерігачів в Україну здійснюється за списками від ЦВК і в пріоритетному порядку

07:11 13.05.2019
Стартувала активна фаза спецоперації "Кордон"

Стартувала активна фаза спецоперації "Кордон"

15:03 05.04.2019
З початку року до України не пустили 2,5 тис. громадян РФ -

З початку року до України не пустили 2,5 тис. громадян РФ -

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

ОСТАННЄ

Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений

Сили ППО збили чотири БПЛА на півдні України

У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

У Японії знайшли двох загиблих унаслідок землетрусу

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА