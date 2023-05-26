Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін - Лубінець

Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Зараз немає іншого шансу в нас, українців, вижити, окрім як воювати, а в міжнародної громадськості, яку створено, щоб захищати права різних категорій громадян країн на планеті, - змінюватися кардинально", - сказав Лубінець на 15-му Київському безпековому форумі, організованому фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він наголосив, що війна Росії проти України показала, що міжнародної системи захисту прав людини не існує.

"Ми зараз живемо в той час, коли країна-агресор усім показує, що міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, конвенція про захист прав дітей - це папірці, які можна використовувати як папірці", - зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, місії ООН не можуть поїхати на територію РФ і повернути українських дітей, не можуть забезпечити захист прав військовополонених і цивільних заручників.

"Вони можуть тільки говорити, що Росія нас не допускає, Росія не виконує Женевських конвенцій", - зазначив Лубінець.

Щорічний Київський безпековий форум відбувається 25-26 травня.