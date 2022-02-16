Події

12:34 16.02.2022

У Міноборони України визнають, що хакерам вдалося знайти вразливі місця в коді сайту відомства

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У Міноборони України визнають, що хакерам вдалося знайти вразливі місця в коді сайту відомства

Офіційний сайт Міністерства оборони України у вівторок зазнав безпрецедентної DDoS-атаки, спрямованої на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Ми можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалося", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що фахівці Міноборони за підтримки всіх суб'єктів, причетних до гарантування кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту та виконали технічні роботи для відновлення штатного функціонування веб-порталу.

"Нам також запропонували підтримку партнери зі США, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту, що вкотре є підтвердженням політичних домовленостей щодо співпраці у сфері кібербезпеки, досягнутих ще в листопаді 2021 року", - зазначають у Міноборони.

Там додають, що перш ніж відновити роботу сайту фахівці відомства "з'ясували причини порушення його функціонування, скоординували свої дії з НКЦК РНБО, СБУ, Держспецзв'язку, а також із фахівцями інших структур, які також зазнали атаки".

"Така кібератака на сайт Міністерства оборони України дала нам можливість укріпити кіберзахист сайту та налагодити тісну співпрацю і з закордонними партнерами, і між колегами із різних українських відомств. Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть й інколи призводитимуть до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено. Оновлення програмного забезпечення сайту заплановане й відбудеться в плановому порядку", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 лютого, в Україні спостерігалися збої в роботі офіційного сайту Міноборони і ЗСУ, а також сервісів двох держбанків.

Так, під час спроби перейти на сайт українського оборонного відомства користувачі отримують повідомлення "сторінка недоступна" і "не вдається отримати доступ до сайту". Такий самий результат користувачі отримують під час спроби перейти на сайт Збройних сил України.

Крім того, клієнти державних ПриватБанку та Ощадбанку повідомляють про перебої в роботі мобільних застосунків. Зокрема, було помічено проблеми з запуском програми та проведенням платежів.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечувала наявність перебоїв у роботі банку й називала повідомлення про них "дезінформаційними". В Ощадбанку заявили про те, що вже "усувають неполадки".

Пізніше стало відомо, що команда програми "Дія" відбила хакерські атаки з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

DDoS атака - організація великої кількості запитів до сервера, що перевищує можливість сервера або відповідного інтернет-каналу, з метою зробити ресурси недоступними для користувачів.

Теги: #сайт #міноборони #кібератака
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