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11:32 16.02.2022

США дозволили деяким особам в'їзд з України без проходження тесту на COVID-19

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США дозволили деяким особам в'їзд з України без проходження тесту на COVID-19

Деякі особи можуть в'їжджати з України до Сполучених Штатів Америки без проходження тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19 перед від'їздом або підтвердження наявності вакцини, повідомило посольство США в Україні.

"Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) на свій розсуд дозволили деяким особам з України в'їжджати в Сполучені Штати без тесту на COVID-19 перед від'їздом", - ідеться в повідомленні на сайті посольства в середу.

Зазначається, що це стосується громадян США; законних постійних жителів; негромадян, які мають імміграційну візу США, неімігрантів-негромадян, які подорожують із громадянином США або законним постійним жителем і мають відповідні проїзні документи, що дозволяють їм подорожувати до Сполучених Штатів. Це право набуло чинності й закінчується 1 березня 2022 року з урахуванням будь-яких подальших продовжень.

Крім того, Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) визначило, що в національних інтересах дозволяти в'їзд до США з України певним особам без пред'явлення доказу вакцинації проти COVID-19.

"У національних інтересах дозволити в'їзд негромадян неімігрантів, які (1) подорожують із громадянином США або законним постійним жителем; (2) були фізично в Україні станом на 10 лютого 2022 року; і (3) мають проїзні документи, що дозволяють їм поїхати у Сполучені Штати. Відповідно до цього винятку цим особам буде дозволено в'їзд до Сполучених Штатів без пред'явлення доказів вакцинації проти COVID-19 перед поїздкою в США", - йдеться в заяві міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса.

Посольство також нагадало, що безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною через загрози воєнних дій РФ і що громадяни США повинні негайно залишити Україну. "Умови можуть погіршитися практично без попереднього повідомлення. Громадяни США в Україні повинні негайно виїхати, використовуючи комерційні або інші доступні приватні види транспорту", - наголошується в повідомленні.

Теги: #сша #вїзд #коронавірус
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