Події

11:12 16.02.2022

Президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України

1 хв читати
Президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України

Президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення конференції донорів на підтримку України.

Відповідну заяву він зробив у середу в Страсбурзі, виступаючи на пленарному засіданні у рамках обговорення європейської безпеки та військової агресії Росії стосовно України.

Наголосивши на ініціативі Європейської комісії надати Києву EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги, Мішель висловив упевненість, що необхідно зробити більше.

"Тому я хотів би ініціювати у тісній співпраці з Україною та ЄС конференцію донорів, щоб можна було підтримувати тверду економічну ситуацію в Україні, яка під загрозою від цієї ситуації", - заявив він.

Мішель запевнив українців, що "ЄС не залишить їх без підтримки". Він також звернувся до Росії та її керівництва, говорячи про те, що вони мають на сьогодні вибір "між війною і трагічними жертвами, які будуть через цю війну", та дипломатією.

Причому президент Європейської ради запевнив, що Брюссель виступає на підтримку дипломатії та переговорів.

Теги: #україна #підтримка #мішель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 16.02.2022
НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

09:00 16.02.2022
МЗС РФ пояснило відмову від зустрічі ОБСЄ щодо України відсутністю істотної військової діяльності

МЗС РФ пояснило відмову від зустрічі ОБСЄ щодо України відсутністю істотної військової діяльності

08:22 16.02.2022
В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 27 684 людини, 310 померли

В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 27 684 людини, 310 померли

07:32 16.02.2022
Вашингтон не має наміру схиляти Україну до вступу в НАТО

Вашингтон не має наміру схиляти Україну до вступу в НАТО

07:14 16.02.2022
Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

23:45 15.02.2022
Федоров: Команда "Дії" відбила хакерські атаки з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану

Федоров: Команда "Дії" відбила хакерські атаки з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану

23:23 15.02.2022
Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

23:09 15.02.2022
США не відправлятимуть американських військовослужбовців боротися в Україні, але поставили українським військовим обладнання, щоб допомогти їм захистити себе, - Байден

США не відправлятимуть американських військовослужбовців боротися в Україні, але поставили українським військовим обладнання, щоб допомогти їм захистити себе, - Байден

21:48 15.02.2022
ДСНС України запитує у НАТО сприяння на випадок можливого виникнення нештатних ситуацій

ДСНС України запитує у НАТО сприяння на випадок можливого виникнення нештатних ситуацій

21:33 15.02.2022
Глави МЗС України та Великої Британії погодили наступні кроки для протидії російській агресії

Глави МЗС України та Великої Британії погодили наступні кроки для протидії російській агресії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

НАТО поки що не бачить ознак деескалації на кордоні Росії з Україною - Столтенберг

Глава МВС: Ми готуємося до будь-якого сценарію, залякати нас неможливо

Українців об'єднує бажання жити в мирі

В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 27 684 людини, 310 померли

ОСТАННЄ

У Міноборони України визнають, що хакерам вдалося знайти вразливі місця в коді сайту відомства

Наглядова рада "Суспільного" проведе засідання щодо ситуації навколо нацвідбору на "Євробачення-2022" 18 лютого

У всіх школах Києва є укриття, всі директори проінструктовані на випадок НС

Зеленський прибув на Рівненщину для спостереження за навчаннями

Мінінфраструктури розпочало капремонти на судноплавних шлюзах Дніпра

В Україні найближчими днями утримається тепла погода, пройдуть дощі

Донецьк може бути щасливим тільки в єдиній Україні - Ахметов

Визнання "ЛНР" та "ДНР" не корелюється з Мінськими угодами – Пєсков

США дозволили деяким особам в'їзд з України без проходження тесту на COVID-19

У Німеччині можуть скасувати більшість коронавірусних обмежень до 20 березня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА