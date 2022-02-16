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10:24 16.02.2022

Депутат Київради Трубіцин вийшов із СІЗО після внесення понад 14 млн грн застави

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Депутат Київради Трубіцин вийшов із СІЗО після внесення понад 14 млн грн застави

За депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, викритого на отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, внесено заставу сумою понад 14 млн грн як альтернативу триманню під вартою, повідомили у Вищому антикорупційному суді.

"За Трубіцина внесено заставу", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС у середу.

12 лютого ВАКС заарештував Трубіцина з альтернативою застави в 14 млн 886 тис.грн.

НАБУ поінформувало, в разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний: не залишати населений пункт, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детективу, прокурору, суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання в Державну міграційну службу України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Термін дії ухвали - до 9 квітня 2022 року включно.

Як повідомлялося, 9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради.

У САП повідомили, що депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП і заступниками директорів двох КП і наближеною до депутата особою організували схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн грн.

При цьому ні в НАБУ, ні в САП не назвали прізвище викритого депутата, а також не повідомили про затримання у зв'язку з цією справою.

Водночас у ЗМІ повідомили, що йдеться про депутата Київради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, який обіймає в Київраді посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, який нібито діяв у змові з п'ятьма спільниками.

10 лютого детективи НАБУ і прокурор САП вручили повідомлення про підозру депутату Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину у зв'язку з отриманням ним неправомірної вигоди.

Теги: #застава #трубіцин
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