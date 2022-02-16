Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 415,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 415 млн 508 тис. 498, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 837 тис. 873 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 78 млн 38 тис. 251 інфікований COVID-19, число летальних наслідків склало 925 тис. 441.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 723 тис. 558, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 509 тис. 872.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 27 млн 677 тис. 468 осіб, з них померло 640 тис. 76.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок середи 751,4. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 841 особа, Індії – 364, Бразилії – 2 тис. 976.