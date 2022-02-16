В Україні за добу виявили 31 513 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 27 684 людини, 310 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 31 513 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 27 684 людини, 310 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 15 лютого в Україні: зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992); 65 805 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 осіб, другу дозу – 29 307 осіб, додаткову дозу отримали 542 особи, бустерну дозу – 17 709 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 640 осіб; летальних випадків – 310; одужало – 27 684 особи", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 15 лютого за добу виявили 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус, 14 лютого за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання, 13 лютого за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 лютого - 41 694 нові випадки захворювань, 9 лютого виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу досягла 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання, 4 лютого за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 лютого - 39 620 нових випадків захворювання, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 603 930 осіб; одужало – 3 839 314 осіб; летальних випадків - 103 565.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 осіб, з них отримали першу дозу – 15 613 183 особи, отримали дві дози – 15 014 883 особи, отримали додаткову дозу – 24 747 осіб, бустерну дозу – 599 058 осіб. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.