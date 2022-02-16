Події

07:53 16.02.2022

Запорізька АЕС відключила на плановий ремонт блок №2

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Запорізька АЕС відключила на плановий ремонт блок №2

Запорізька атомна електростанція (АЕС) 15 лютого відключила другий блок від енергосистеми країни для усунення нещільності у системі байпасного очищення теплоносія, повідомила пресслужба станції.

Як повідомила пресслужба станції, 15 лютого 2022 року о 22 годині 43 хвилини енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від мережі для усунення нещільності в системі байпасного очищення теплоносія. За планом роботи триватимуть до 23:59 19 лютого 2022 року, після чого енергоблок буде підключено до енергомережі.

Таким чином, станом на ранок середи в роботі перебуває 5 енергоблоків Запорізької АЕС. Зауважень щодо роботи основного обладнання чинних енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів складає 4710 МВт.

Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС та у санітарно-захисній зоні – 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох чинних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

 

 

Теги: #ремонт #заес
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