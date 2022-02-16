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07:14 16.02.2022

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

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Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не мають наміру їх там розміщувати – президент США

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні і не планують їх там розміщувати, заявив президент США Джо Байден.

"США і НАТО не загрожують Росії. Україна не загрожує Росії. Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні, ми також не плануємо їх там розміщувати. Ми не націлені на народ Росії. Ми хочемо дестабілізувати Росію. Звертаючись до народу Росії: ви - не наш ворог, і я не вірю, що ви хочете кривавої руйнівної війни проти України - країни та народу, з якими ви поділяєте такі глибокі сімейні, історичні та культурні зв'язки", - сказав Байден, під час виступу в Білому Домі у вівторок.

Він зазначив, що Друга світова війна була війною за необхідності.

"Якщо Росія нападе на Україну, це буде війною за вибором або війною без приводу і причини. Я говорю це не для того, щоб провокувати, а щоб говорити правду", - додав Байден.

Крім того, він зазначив, що у відповідь на нарощування Росією військ США доправили додаткові війська США, щоб зміцнити східний фланг НАТО.

"Якщо Росія вторгнеться - ми зробимо подальші кроки, щоб посилити нашу присутність у НАТО, запевнити союзників у підтримці та стримати подальшу агресію", - сказав Байден.

 

 

Теги: #сша #нато #україна #ракети
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