Події

06:59 16.02.2022

16 лютого: Яке сьогодні свято

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16 лютого: Яке сьогодні свято

16 лютого в Україні відзначають День єднання та День військового журналіста, у США – День інновацій, у Литві День незалежності, у Таїланді свято Макха Буча, у КНДР – День "зірки, що сяє", День Кім Чен Іра та День кіотського протоколу. Православна церква шанує святих Симеона та Анну, у народному календарі – Починок.

День єднання України

16 лютого в Україні відзначають День єднання. Свято молоде, 14 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому ухвалив з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого Днем єднання українців.

За словами глави держави, перед Україною постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від нього та кожного з українців відповідальності, впевненості та конкретних дій: "З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті – намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті – прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через ЗМІ. "І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але і свого не віддамо", - наголосив Зеленський.

День військового журналіста в Україні

16 лютого вітчизняні військові журналісти відзначають професійне свято, започатковане в 2018 році наказом міністра оборони. Саме 16 лютого 2015 року біля Дебальцевого під час виконання бойового завдання загинув редактор телерадіостудії "Бриз" Міністерства оборони України капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін. До останнього він продовжував вести зйомку, з честю виконавши свій обов'язок.

Пам'ять праведних Симеона Богоприймця та Анни Пророчиці

Цього дня вшановували двох святих, які зустріли немовля Ісуса в храмі на 40-й день від його народження, — Анну та Симеона. Симеон Богоприємець - благочестивий праведник, вчений, який жив у Єрусалимі. Коли він перекладав книгу пророка Ісаї, то засумнівався в словах "діва в утробі прийме і народить сина". І тоді Симеону з'явився ангел і обіцяв, що старець не помре доти, доки на власні очі не побачить дитину, народжену Дівою Марією. Так і вийшло. У храмі на той час була й Анна — благочестива вдова, яка, дізнавшись про народження Спасителя, прославила його.

У цей день:

1923 – Археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона;

1937 - Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", отримує патент на нейлон;

1957 – Єгипет стає чемпіоном першого Кубка Африканських Націй у Судані;

1968 - У місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку — 911;

1991 – У Львівському театрі опери та балету проходить Перша Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад);

2005 – Набуває чинності Кіотський протокол.

Іменини: Данило, Юліана, Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Тимофій.

Теги: #свято_сьогодні #цей_день
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