Федоров: Команда "Дії" відбила хакерські атаки з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалась і на портал Дія, що було очікуваним. Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита"", - написав міністр у своєму Telegram-каналі у вівторок увечері.

Федоров наголосив, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

"Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та