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23:23 15.02.2022

Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

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Байден: Вторгнення РФ в Україну цілком можливе

Вторгнення РФ в Україну цілком можливе, заявив президент США Джо Байден.

"Міністр оборони Росії сьогодні повідомив, що деякі військові підрозділи йдуть із позицій біля України. Це було б добре, але ми не підтверджуємо це. Ми не підтверджуємо, що російські військові підрозділи повертаються. Насправді наші аналітики зазначають, що вони залишаються в загрозливій позиції. Фактом залишається те, що Росія має понад 150 тис. військових в Україні та Білорусі, навколо та вздовж кордонів України, і вторгнення залишається цілком можливим", - сказав Байден, виступаючи в Білому домі у вівторок.

Президент додав, що тому він кілька разів закликав усіх американців в Україні виїхати негайно, "до того, як буде занадто пізно виїхати безпечно".

"Тому ми тимчасово перемістили наше посольство з Києва до Львова", - пояснив президент.

Байден наголосив, що США відкрито говорили американському народу та світу про російські плани та серйозність ситуації, щоб кожен міг бачити сам, що відбувається.

"Ми ділилися тим, що ми знаємо і що ми робимо з цим", - зазначив він.

Теги: #рф #сша #україна #загроза
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