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21:23 15.02.2022

Париж вимагає від Росії поваги до територіальної цілісності України

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Париж вимагає від Росії поваги до територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж вимагає від Росії поваги до територіальної цілісності України і назвав припинення ескалації одним із пріоритетів політики Франції.

"Ми вимагаємо поваги до фундаментальних принципів, на яких будуються безпека та стабільність у Європі, і особливо повної поваги до територіальної цілісності України. І якщо Росія обере ескалацію, а не діалог, ми готові відповісти на це з твердістю разом із нашими європейськими партнерами", - сказав глава МЗС Франції, виступаючи у вівторок у Національних зборах (нижній палаті парламенту).

Він пообіцяв, що "дуже сильні санкції будуть швидко введені", а, крім того, будуть вжиті необхідні запобіжні дії разом із союзниками щодо НАТО.

Ле Дріан заявив про важливість єдності Франції з найближчими партнерами з ЄС та з трансатлантичними партнерами щодо солідарності з Україною, а також про необхідність вести, як він висловився, вимогливий діалог. За такою логікою, за словами міністра, президент Франції Емманюель Макрон здійснив свої недавні візити до Москви та Києва. "Лише діалог призведе до деескалації", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання депутатів, Ле Дріан назвав пріоритети на цьому напряму зовнішньої політики Франції, перший із яких полягає в тому, щоб "зупинити динаміку ескалації".

При цьому міністр заявив, що ознайомлений із заявами глави російського МЗС Сергія Лаврова про прагнення РФ до "відновлення діалогу" та міністра оборони Сергія Шойгу "про потенційне відведення деяких військових частин" від українського кордону.

"Слова - це добре. Ми чекаємо на дії. Якщо будуть дії, це на краще", - прокоментував французький міністр закордонних справ.

Другим пріоритетом Ле Дріан вважає поновлення обговорення врегулювання української кризи у "нормандському форматі" на основі Мінських домовленостей.

 

 

Теги: #україна #росія #франція #очікування
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