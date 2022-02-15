Білорусь і РФ планують створити спільні митні та податкові структури у 2022 році

Планується створити спільні білорусько-російські структури у митній та податковій сферах, повідомив заступник державного секретаря Союзної держави Володимир Амарін.

"У рамках Союзної держави синхронізуються податкові та митні системи. У цих сферах буде укладено договори про загальні принципи оподаткування щодо непрямих податків та про поглиблення взаємодії між митними органами", - повідомив Амарін на пресконференції у вівторок, його цитує держагентство "БелТА".

Передбачається створення спільного консультативного органу - комітету Союзної держави з податкових питань, а також міждержавного центру в структурі Митного комітету Союзної держави. Постійний комітет Союзної держави активно підключився до цієї роботи у взаємодії з Державним митним комітетом Білорусі та Федеральною митною службою РФ, опрацьовуються питання створення та фінансування цього центру з бюджету Союзної держави вже з липня 2022 року", - додав він.

Амарін наголосив, що союзні програми, затверджені Москвою та Мінськом у листопаді 2021 року, націлені на створення єдиного економічного простору та забезпечення рівних умов господарювання. "Один із стратегічних напрямів - зближення макроекономічної політики та формування умов для підтримки бізнесу, створення нових спільних проектів. Повинні бути уніфіковані положення законодавства Росії та Білорусі у сфері стратегічного планування, підписано угоду між урядами про порядок розробки прогнозу соціально-економічного розвитку Союзної держави", - наголосив він.

"На майданчику Союзної держави ведеться активна робота зі створення умов для спрощення та прискорення транскордонної торгівлі між суб'єктами господарювання за допомогою визнання електронного цифрового підпису в електронному документі. За участю Євразійського банку розвитку розроблено відповідний проект угоди, який проходить погодження в Росії та Білорусі", - додав він.