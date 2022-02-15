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19:04 15.02.2022

Українська делегація ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

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Українська делегація ініціює позачергові консультації у ТКГ у зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо "Л/ДНР"

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ у ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації групи у зв'язку з рішенням Держдуми Росії щодо можливого визнання "незалежності" "Л/ДНР", повідомляє пресслужба делегації.

"У зв'язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання т. зв. ЛДНР делегація України в ТКГ звернулася до спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їхньої позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Telegram у вівторок.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Російської Федерації на засіданні у вівторок ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих Донецької та Луганської народних республік ("ДНР" і "ЛНР").

 

Теги: #консультації #ткг
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