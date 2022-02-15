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18:30 15.02.2022

Virgin Galactic відкриває продаж квитків на польоти в космос

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Virgin Galactic відкриває продаж квитків на польоти в космос

Компанія Virgin Galactic Holdings Inc. оголосила, що 16 лютого відкриває продаж квитків на суборбітальні польоти, йдеться в її пресрелізі.

Компанія планує почати відправляти космічних туристів до кінця цього року. Очікується, що на першому етапі на орбіту вирушить тисяча людей, потім масштаб буде розширено. Запуски відбуватимуться з Нью-Мексико, кожен політ триватиме 90 хвилин.

Квиток коштуватиме $450 тис., додаткові $150 тис. потрібно буде віддати як депозит. Отже, виручка від продажу квитків може становити до $450 млн, зазначає Market Watch.

Керівництво Virgin Galactic позитивно оцінює досягнутий прогрес. "Ми розробили привабливу та ефективну модель продажу для підтримання зростання нашого бізнесу", - зазначила Блер Річ, яка обіймає посади президента та директора з комерційних та споживчих операцій компанії.

Під час попередніх торгів у вівторок акції Virgin Galactic зросли на 12%, до $8,1 за папір.

Рекордних $57,51 акції Virgin Galactic досягли у червні 2021 року незадовго до польоту в космос засновника компанії Річарда Бренсона. Відтоді вони втратили близько 86%.

Теги: #туризм #космос #квитки
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