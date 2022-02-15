Ткаченко анонсував на 16 лютого телемарафон на всіх телеканалах країни на тему єднання

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко анонсував на 16 лютого телемарафон на всіх телеканалах країни на тему єднання.

"Буде цікавий телемарафон завтра з 8:00 до 10:00 ранку, всі телеканали країни фактично мовитимуть однією картинкою. З 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 ми побачимо різних спікерів, представників влади, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання та на тему наративів, які нашу країну допомагають об'єднувати", - сказав Ткаченко на пресконференції в Києві у вівторок.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів доручив органам влади забезпечити підняття Державного прапора України на адміністративних будівлях у всіх населених пунктах та підсвічування у вечірній час адмінбудівель кольорами прапора у День єднання, 16 лютого.

Також Кабмін доручив створити єдину інформаційну платформу стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про безпекову ситуацію та діяльність державних органів з питань гарантування безпеки громадян.