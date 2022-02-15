YES та Фонд Пінчука проведуть 5-й "Український ланч" під час Мюнхенської конференції з безпеки 19 лютого

"Ялтинська європейська стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука 19 лютого з нагоди Мюнхенської конференції безпеки проведуть 5-й "Український ланч" у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні".

Як повідомляє пресслужба YES, дискусія зосередиться на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування є у цьому питанні.

Головний редактор журналу The Economist Занні Мінтон Беддос модеруватиме дискусію за участю історика і постійного автора The Atlantic Енн Епплбаум, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде, колишнього міністра оборони США генерала Джеймса Меттіса та колишнього директора Центрального розвідувального управління США генерала Девіда Петреуса.

Серед учасників: заслужений член CEPA Курт Волкер, міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі; голова Мюнхенської конференції з безпеки, член наглядової ради YES Вольфганг Ішингер; міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод; волонтер "Армія SOS" Аліна Михайлова, голова програми Першінга, Центру аналізу європейської політики, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес, міністр оборони Швеції Петер Гультквіст.

19 лютого о 14:30 за київським часом розпочнеться онлайн-трансляція "Українського ланчу" у Мюнхені.

Фонд Віктора Пінчука є незалежною приватною міжнародною благодійною організацією, що базується в Україні. Його створив бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук у 2006 році для надання можливості новим поколінням змінити країну та світ. Для її реалізації Фонд розробляє проєкти та розвиває партнерства і в Україні, і за її межами. З 2006 року у трансформацію України Фонд інвестував понад $153 млн.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – провідна платформа, де обговорюють європейське майбутнє України у глобальному контексті.