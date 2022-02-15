Події

12:30 15.02.2022

У трагічному інциденті із загибеллю двох етнічних греків не було злочину на національному ґрунті – МЗС України

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У трагічному інциденті із загибеллю двох етнічних греків не було злочину на національному ґрунті – МЗС України

У трагічному інциденті в селі Гранітному Донецької області, внаслідок якого загинули двоє етнічних греків, немає жодної спрямованості конкретно проти громадян України грецького походження, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Справді, стався трагічний інцидент, але ми не бачимо в ньому жодної спрямованості безпосередньо проти громадян України грецького походження. Нині правоохоронні органи цим питанням опікуються, але тут не було злочину на національному ґрунті, принаймні з того, що мені відомо, я можу зробити наразі такий висновок", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр додав, що його грецький колега ще не телефонував йому з огляду на цю подію.

У Національній поліції повідомили, що внаслідок стрілянини в селі Гранітному Донецької області загинули двоє людей, іще двох із пораненнями госпіталізували. Наразі зловмисників затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція розпочала розслідування.

Теги: #стрілянина #кулеба #греки
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