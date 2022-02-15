Завершено розслідування справи щодо теракту біля телеканалу "Еспресо" у 2017 році

Правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування стосовно двох осіб, підозрюваних в організації та скоєнні терористичного акту біля телеканалу "Еспресо" у 2017 році, внаслідок якого дві особи загинули та ще троє, зокрема чинний на той час народний депутат України, зазнали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора, розміщеному у вівторок на сайті відомства, зазначається, що підозрюваним інкримінується зазіхання на життя державного діяча, вчинення терористичного акту, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв (ст. 112, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2017 року біля офісу телеканалу на вул. Адама Міцкевича в м. Києві, коли народний депутат України разом з політтехнологом у супроводі охоронця виходив на вулицю після участі в прямому ефірі, стався вибух. Підозрювані використали саморобний радіокерований вибуховий пристрій направленої дії потужністю 450 грамів тротилу, який приховали у мопеді, залишеному ними біля входу в приміщення телеканалу", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадують, що внаслідок вибуху народний депутат, політолог та випадковий перехожий дістали поранення від ураження металевими кульками, використаними під час виготовлення саморобного вибухового пристрою. Охоронець народного депутата, а також ще один випадковий перехожий від ран загинули.

Підозрювані - громадяни України, один з яких є уродженцем Азербайджанської Республіки, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, вчинили терористичний акт з метою зазіхання на життя народного депутата України. Після скоєння злочину один із виконавців виїхав через Республіку Білорусь до Російської Федерації, а інший - через пункт пропуску "Каланчак" - на тимчасово окуповану територію АР Крим. Вони оголошені у розшук", - зазначається у повідомленні.

У відомстві інформують, що за результатами проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу пособника, який надавав безпосередню допомогу у виготовленні вибухового пристрою - це мешканець Києва, обвинувальний акт щодо якого вже перебуває на розгляді у Солом'янському районному суді.

"У зв’язку з переховуванням від слідства двом виконавцям заочно було повідомлено про підозру та отримано дозвіл суду на здійснення стосовно них спеціального досудового розслідування. Наразі слідство завершено та оголошено про виконання вимог ст. 290 КПК України, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду для розгляду по суті", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області. У рамках досудового розслідування допитано понад 800 свідків, опрацьовано відеозаписи зі 112 камер спостереження, проаналізовано телефонні трафіки понад 10 тис. абонентів мобільного зв'язку, проведено 25 судових експертиз.

Як повідомлялося, ввечері 25 жовтня 2017 року в Києві на виході з офісу телеканалу "Еспресо" стався вибух, унаслідок якого загинули двоє й зазнали поранень троє осіб, зокрема народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка І.Мосійчук і політолог Віталій Бала, яких одразу госпіталізували та прооперували. Загиблі - двоє поліцейських: охоронець І. Мосійчука Руслан Кушнір (помер дорогою до лікарні) та місцевий житель, 36-річний Михайло Морміль.

Вибух кваліфікований як теракт. Слідство перебувало на контролі СБУ.

Наприкінці лютого 2018 року Мосійчук повідомив, що декілька підозрюваних у скоєнні теракту перебувають у Чечні, виконавців злочину встановлено.

У прокуратурі Києва тоді повідомили, що організатором теракту, під час якого постраждав народний депутат із Радикальної партії Ігор Мосійчук, був представник Головного управління Генштабу Російської Федерації, одного виконавця затримано, ще двоє перебувають у розшуку.

Мосійчук закликав вимагати від РФ екстрадувати підозрюваних у скоєнні теракту та замаху на нього.