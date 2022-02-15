Події

12:10 15.02.2022

Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

1 хв читати
Генсек ОБСЄ застосувала інструментарій щодо раннього запобігання конфліктам з огляду на ситуацію навколо України – Кулеба

Генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Шмідт надіслала країнам-учасницям організації листа, в якому звернула увагу на зростаючу напругу на українському кордоні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Шмідт застосувала інструментарій із раннього запобігання конфліктам. Це лише третій в історії випадок практичного застосування цього інструментарію ОБСЄ. Попередні два стосувалися подій у зоні Нагірно-Карабаського конфлікту в 2012 році, а також незаконного затримання Росією українських моряків у 2018 році", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

За словами міністра, на практиці це означає, що генеральний секретар ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціального листа, в якому звернено увагу Постійної ради ОБСЄ на зростання напруги та ризику ескалації ситуації.

"Це крок для дипломатичного запобігання подальшій ескалації. Це ініціатива генерального секретаря, за яку ми їй вдячні. Гельґа Шмідт зазначила про випадки застосування розділу 3 Віденського документа внаслідок розвитку цих подій. Не згадуючи країни, щодо яких активовано цей механізм, вона закликала до негайного, а також повного та ефективного використання механізму підвищення довіри та зміцнення безпеки для деескалації ситуації, а також до утримання від дій, які можуть погіршити ситуацію", - зазначив Кулеба.

Теги: #обсє #агресія_рф #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 15.02.2022
У трагічному інциденті із загибеллю двох етнічних греків не було злочину на національному ґрунті – МЗС України

У трагічному інциденті із загибеллю двох етнічних греків не було злочину на національному ґрунті – МЗС України

12:23 15.02.2022
У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", вважає Кулеба

У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", вважає Кулеба

11:49 15.02.2022
Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

11:48 15.02.2022
За останню добу партнери ухвалили рішення щодо підтримки економіки України майже на $2 млрд - глава МЗС

За останню добу партнери ухвалили рішення щодо підтримки економіки України майже на $2 млрд - глава МЗС

11:46 15.02.2022
Канада додатково надасть Україні кредит до CAD500 млн

Канада додатково надасть Україні кредит до CAD500 млн

11:29 15.02.2022
Ізраїльська EL AL виділила додаткові літаки для повернення американських громадян з України до США

Ізраїльська EL AL виділила додаткові літаки для повернення американських громадян з України до США

11:20 15.02.2022
Кулеба: Побачимо відведення військ РФ - повіримо у деескалацію

Кулеба: Побачимо відведення військ РФ - повіримо у деескалацію

11:14 15.02.2022
ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

11:10 15.02.2022
Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

10:38 15.02.2022
Індія закликала своїх громадян залишити Україну

Індія закликала своїх громадян залишити Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

Канада додатково надасть Україні кредит до CAD500 млн

ВР звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів у зв'язку з ескалацією РФ ситуації з безпеки навколо України

Кулеба: У разі визнання т. зв. Л/ДНР Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей

Індія закликала своїх громадян залишити Україну

ОСТАННЄ

Держдума проголосувала за негайне скерування президенту РФ звернення щодо визнання "ДНР" і "ЛНР"

В Україні 16 лютого погода суттєво не зміниться

Завершено розслідування справи щодо теракту біля телеканалу "Еспресо" у 2017 році

В ОРДЛО збільшилася кількість інспекцій зі ЗС РФ

Голова Нацкомісії зі стандартів держмови звинувачує Шкарлета у дестабілізації роботи комісії та має намір оскаржити порушення у суді

Росія продовжує військові навчання, що зачіпають практично всі округи та флоти, - Міноборони РФ

СБУ викрила українця, який розповсюджував проросійські фейки у ЗМІ та соцмережах

Російські військові повідомили про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань

Президент України вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули в боях на території інших держав

До України у вівторок прибуде з візитом глава МЗС Італії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА