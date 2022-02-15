Росія продовжує військові навчання, що зачіпають практично всі округи та флоти, - Міноборони РФ

Російські військові продовжують навчання на низці напрямків, повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"У Збройних силах Російської Федерації триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ПДВ", - повідомив він журналістам у вівторок.

За його словами, війська Східного військового округу та ПДВ, які беруть участь у навчанні "Союзна рішучість", у взаємодії з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відбиття агресії проти Союзної держави під час оборонної операції.

"В оперативно-важливих районах Світового океану та акваторіях морів, що прилягають до території Росії, проводиться серія військово-морських навчань, в яких задіяні надводні кораблі, підводні човни та морська авіація", - сказав Конашенков.