Кулеба: Побачимо відведення військ РФ - повіримо у деескалацію

Україна повірить у деескалацію, коли побачить відведення російських військ, а не почує про це, оскільки з РФ постійно звучать різні заяви, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Із РФ постійно звучать різні заяви, тому у нас є вже правило не "почуємо - тоді повіримо", а "побачимо - тоді повіримо". Побачимо відвід - повіримо у деескалацію", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення з навчань до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.