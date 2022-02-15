Події

09:44 15.02.2022

До України у вівторок прибуде з візитом глава МЗС Італії

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До України у вівторок прибуде з візитом глава МЗС Італії

До України у вівторок, 15 лютого, здійснить візит міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Наголошується, що метою візиту є демонстрація солідарності Італії з Україною на тлі агресивних дій РФ.

Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стане підтримка України у протидії російській агресії, поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі.

Орієнтовно о 17:20 Дмитро Кулеба та Луїджі Ді Майо зроблять заяви для ЗМІ.

Теги: #італія #візит #мзс
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