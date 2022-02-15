Зеленський подякував Трюдо за надання додаткового пакету фіндопомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський вдячний прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за надання додаткового пакету фінансової допомоги Україні.

"Дякую Канаді та Джастіну Трюдо за своєчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!" - написав Зеленський у мікроблозі Twitter уранці у вівторок.

Раніше повідомлялося, що Канада ухвалила рішення про постачання Києву летальних озброєнь на суму $6,1 млн та надання 500 млн фінансової допомоги з урахуванням загострення ситуації навколо України.