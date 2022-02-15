Події

07:23 15.02.2022

Джонсон і Байден вважають, що дипломатія і Росія мають ключове вікно для відступу від загроз Україні

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Джонсон і Байден вважають, що дипломатія і Росія мають ключове вікно для відступу від загроз Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Джозеф Байден дійшли висновку, що дипломатія та Росія мають ключове вікно для відступу від загроз Україні.

"Сьогодні ввечері ми з президентом Байденом погодилися, що дипломатія і Росія мають ключове вікно для того, щоб відступити від своїх загроз на адресу України", - написав Джонсон у мікроблозі Тwitter.

Він зазначив, що всі країни "єдині перед лицем таких загроз".

Прем'єр додав, що "подальше вторгнення в Україну призведе до далекосяжних збитків для Росії і всього світу".

 

 

 

Теги: #рф #сша #британія #загрози
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