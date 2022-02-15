Джонсон і Байден вважають, що дипломатія і Росія мають ключове вікно для відступу від загроз Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент США Джозеф Байден дійшли висновку, що дипломатія та Росія мають ключове вікно для відступу від загроз Україні.

"Сьогодні ввечері ми з президентом Байденом погодилися, що дипломатія і Росія мають ключове вікно для того, щоб відступити від своїх загроз на адресу України", - написав Джонсон у мікроблозі Тwitter.

Він зазначив, що всі країни "єдині перед лицем таких загроз".

Прем'єр додав, що "подальше вторгнення в Україну призведе до далекосяжних збитків для Росії і всього світу".