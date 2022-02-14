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20:44 14.02.2022

Арахамія має намір незабаром внести до Ради законопроєкт про заборону чиновникам і нардепам виїжджати за кордон у період надзвичайного чи воєнного стану

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Арахамія має намір незабаром внести до Ради законопроєкт про заборону чиновникам і нардепам виїжджати за кордон у період надзвичайного чи воєнного стану

Глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія має намір найближчим часом зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт про заборону чиновникам усіх категорій і народним депутатам виїжджати за кордон у період надзвичайного чи воєнного стану в Україні.

"Я буду вносити... У мене був цей законопроєкт готовий місяць тому, коли лише почалася ця хвиля, але потім мені МЗС сказав, що це буде якимось чином сприяти можливим панічним настроям, і я це відклав. Сьогодні ввечері або завтра я реєструватиму цей законопроєкт, у якому буде стаття про те, що у разі надзвичайного чи воєнного стану чиновникам усіх категорій, народним депутатам та іншим забороняється виїзд за кордон", - сказав Арахамія після засідання фракції у понеділок увечері.

Водночас він наголосив, що до цього законопроєкту також необхідно буде додати норму щодо можливості позбавлення народних депутатів мандатів у таких випадках.

 

 

Теги: #рада #заборона #законопроєкт
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