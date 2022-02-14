Події

20:14 14.02.2022

Гутерреш провів переговори з Лавровим та Кулебою

1 хв читати
Гутерреш провів переговори з Лавровим та Кулебою

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у понеділок провів зустрічі у віртуальному форматі окремо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та главою МЗС України Дмитром Кулебою, заявив у понеділок представник генсека Стефан Дюжаррик.

"Раніше сьогодні генеральний секретар провів віртуальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а також незадовго до цього він поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - сказав Дюжаррик на брифінгу.

"Він висловив обом міністрам серйозне занепокоєння через високу напруженість навколо України, схвалив нинішні дипломатичні консультації щодо зниження цієї напруженості й знову наголосив, що дипломатії альтернативи немає", - зазначив представник генсека.

За словами Дюжжарика, о 15:15 за місцевим часом Гутерреш виступить із заявою щодо України.

Теги: #оон #україна #росія #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 14.02.2022
Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

20:29 14.02.2022
Резніков поінформував посла Білорусі про планові навчання ЗСУ на полігонах на всій території України

Резніков поінформував посла Білорусі про планові навчання ЗСУ на полігонах на всій території України

19:53 14.02.2022
Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

19:21 14.02.2022
Саміт ЄС щодо ситуації навколо України може пройти цього тижня

Саміт ЄС щодо ситуації навколо України може пройти цього тижня

17:20 14.02.2022
Німеччина підтвердила намір надати фінансову підтримку ініціативам із зеленої енергетики в Україні – Зеленський

Німеччина підтвердила намір надати фінансову підтримку ініціативам із зеленої енергетики в Україні – Зеленський

17:13 14.02.2022
Шольц: Дуже важливі прямі переговори з Києвом та Москвою

Шольц: Дуже важливі прямі переговори з Києвом та Москвою

16:50 14.02.2022
Питання членства України в НАТО наразі неактуальне – Шольц

Питання членства України в НАТО наразі неактуальне – Шольц

14:43 14.02.2022
Україна та Білорусь домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання

Україна та Білорусь домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання

10:59 14.02.2022
Лукашенко заявив, що Білорусь непричетна до загострення відносин із Україною

Лукашенко заявив, що Білорусь непричетна до загострення відносин із Україною

09:02 14.02.2022
У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

У ВР зареєстровано проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу про невизнання так званих ДНР та ЛНР

Україна не планує закривати повітряний простір, для цього немає підстав – секретар РНБО

Секретар РНБО: На сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями

ОСТАННЄ

У Франції набуває чинності чотиримісячний термін для бустерного щеплення від коронавірусу

ВР може поточного тижня розглянути можливість онлайн-голосування для депутатів, хворих на COVID-19

Кулеба: Завдяки твердій підтримці партнерів Україна перебуває у сильній позиції та готова до будь-яких сценаріїв

Арахамія має намір незабаром внести до Ради законопроєкт про заборону чиновникам і нардепам виїжджати за кордон у період надзвичайного чи воєнного стану

У МАУ заявляють, що компанія продовжить здійснювати рейси без змін

Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну

Зеленський: Україні вдалося досягти підтримки майже всього цивілізованого світу

Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

В Офісі президента відбувається засідання фракції "Слуга народу" за участю Зеленського

Зеленський доручив Кабміну затвердити план підвищення зарплат ЗС України на 30% з 1 березня – указ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА