Гутерреш провів переговори з Лавровим та Кулебою

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у понеділок провів зустрічі у віртуальному форматі окремо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та главою МЗС України Дмитром Кулебою, заявив у понеділок представник генсека Стефан Дюжаррик.

"Раніше сьогодні генеральний секретар провів віртуальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а також незадовго до цього він поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - сказав Дюжаррик на брифінгу.

"Він висловив обом міністрам серйозне занепокоєння через високу напруженість навколо України, схвалив нинішні дипломатичні консультації щодо зниження цієї напруженості й знову наголосив, що дипломатії альтернативи немає", - зазначив представник генсека.

За словами Дюжжарика, о 15:15 за місцевим часом Гутерреш виступить із заявою щодо України.