В Офісі президента відбувається засідання фракції "Слуга народу" за участю Зеленського

Засідання фракції "Слуга народу" за участю глави держави Володимира Зеленського відбувається у будівлі Офісу президента у понеділок увечері.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", засідання фракції розпочалося о 17:45 і відбувається на четвертому "президентському поверсі". До президентського сектора будівлі проходять через рамку металошукача і без мобільних телефонів, гаджетів та смарт-годинників.

Глава фракції Давид Арахамія на засідання спізнився і пояснив це журналістам "складним трафіком" у Києві. За словами Арахамії, він приїхав на вул. Банкову, де розташовується Офіс президента після наради у секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Зазвичай засідання фракції відбувається у КВЦ "Парковий" у Києві.