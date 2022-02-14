Події

18:23 14.02.2022

Секретар РНБО: На сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями

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Секретар РНБО: На сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями

Українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогодні на території нашої країни, ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація перебуває абсолютно під контролем, ба більше - ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16-го або 17-го числа. Ми цього не бачимо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради у понеділок.

Він також закликав не "роздмухувати ситуацію", оскільки дестабілізація внутрішньої ситуації в країні грає на руку противнику.

"За всіма даними розвідки, які у нас є на сьогодні, - і нашої розвідки, і розвідки наших партнерів - дестабілізація внутрішньої ситуації на території нашої країни - це для них ситуація номер один. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності нашій країні на сьогодні вони не можуть", - розповів Данілов.

При цьому він не виключив можливості провокацій після того, як Державна Дума РФ розгляне на засіданні у вівторок питання про визнання "ЛНР" і "ДНР".

"Я говорю про повномасштабний наступ, ще раз наголошую, ми його на сьогодні не бачимо. Чи можуть бути якісь безлади з боку Російської Федерації? Так, можуть. Ми до цього готові, ми розуміємо", - наголосив секретар РНБО.

Теги: #рф #данілов
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