Події

18:08 14.02.2022

На Львівщині посилюють охорону стратегічних об'єктів – голова ОДА

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На Львівщині посилюють охорону стратегічних об'єктів – голова ОДА

У Львівській області посилюють охорону стратегічних об'єктів та забезпечення медзакладів медикаментами, заявив під час брифінгу після засідання штабу територіальної оборони Львівської області голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"Наразі охорону стратегічних об'єктів в області посилюють", - сказав він.

За словами Козицького, також вживають заходів для того, щоб забезпечити медзакладам області тримісячний запас медикаментів і крові.

Натомість голова Львівської обласної ради Ірина Гримак повідомила, що у вівторок відбудеться засідання президії обласної ради, на якому буде визначено дату сесії облради. Під час сесії депутати планують виділити кошти на функціонування тероборони області.

Крім того, на президії заслухають звіти про готовність до роботи в умовах надзвичайних ситуацій установ, організацій та стратегічних об'єктів, які забезпечують життєдіяльність регіону.

Теги: #охорона #львівська_область
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