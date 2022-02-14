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17:10 14.02.2022

SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

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SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

Авіакомпанія SkyUp (Київ) відновлює продаж квитків на всі рейси та продовжує роботу у штатному режимі, повідомляється на сайті компанії.

"Продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та урядом ми зуміли досягти результатів - польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними", - наведено слова гендиректора компанії Дмитра Сєроухова.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в неділю ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету України для гарантування безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни.

Раніше найбільші світові страхові компанії з огляду на підвищені ризики початку бойових дій повідомили українським авіаперевізникам про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

Авіакомпанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого через вимогу лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.

Теги: #квитки #skyup
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