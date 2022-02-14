"Укрзалізниця" працює у штатному режимі, ажіотажного попиту на квитки немає

АТ "Укрзалізниця" повідомила, що пасажирські поїзди курсують за графіком, ажіотажного попиту на квитки не спостерігається в жодному з напрямків, наголошується в повідомленні на сайті "УЗ" у понеділок.

У компанії повідомили, що на сьогодні в продажу перебувають майже 287 тис. квитків на найближчий тиждень (15-20 лютого 2022 року). Зокрема, у львівському напрямку - близько 44 тис. квитків, київському — понад 67 тис. квитків, Одеському — 23,5 тис. квитків і в напрямку Лиману - 25 тис. квитків.

Загалом на дати до кінця лютого мінімум 40% місць у поїздах залишаються вільними в усіх напрямках.

Завантаженість найпопулярніших львівського, харківського, херсонського та донецького напрямків нині становить 50-60%.

В "Укрзалізниці" також наголосили, що компанія продовжує виконувати всі планові роботи, зокрема реалізацію масштабних проектів програми президента "Велике будівництво": триває електрифікація ділянок Ковель – Ізов – Держкордон, Черкаси – станція ім. Тараса Шевченка, будівництво Дарницького мосту та встановлення ескалатора на Центральному вокзалі Києва.

Також вагоноремонтні заводи товариства продовжують будувати нові вантажні вагони, триває підготовка техніки до початку колійних робіт.

Очікується, що до кінця лютого "Укрзалізниця" отримає чергову партію пасажирських вагонів, побудованих на Крюківському вагонобудівному заводі.