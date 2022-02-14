Події

15:11 14.02.2022

"Укрзалізниця" працює у штатному режимі, ажіотажного попиту на квитки немає

1 хв читати
"Укрзалізниця" працює у штатному режимі, ажіотажного попиту на квитки немає

АТ "Укрзалізниця" повідомила, що пасажирські поїзди курсують за графіком, ажіотажного попиту на квитки не спостерігається в жодному з напрямків, наголошується в повідомленні на сайті "УЗ" у понеділок.

У компанії повідомили, що на сьогодні в продажу перебувають майже 287 тис. квитків на найближчий тиждень (15-20 лютого 2022 року). Зокрема, у львівському напрямку - близько 44 тис. квитків, київському — понад 67 тис. квитків, Одеському — 23,5 тис. квитків і в напрямку Лиману - 25 тис. квитків.

Загалом на дати до кінця лютого мінімум 40% місць у поїздах залишаються вільними в усіх напрямках.

Завантаженість найпопулярніших львівського, харківського, херсонського та донецького напрямків нині становить 50-60%.

В "Укрзалізниці" також наголосили, що компанія продовжує виконувати всі планові роботи, зокрема реалізацію масштабних проектів програми президента "Велике будівництво": триває електрифікація ділянок Ковель – Ізов – Держкордон, Черкаси – станція ім. Тараса Шевченка, будівництво Дарницького мосту та встановлення ескалатора на Центральному вокзалі Києва.

Також вагоноремонтні заводи товариства продовжують будувати нові вантажні вагони, триває підготовка техніки до початку колійних робіт.

Очікується, що до кінця лютого "Укрзалізниця" отримає чергову партію пасажирських вагонів, побудованих на Крюківському вагонобудівному заводі.

Теги: #робота #укрзалізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 14.02.2022
Американська торговельна палата в Україні продовжує працювати в Києві, компанії-члени давно мають плани роботи у надзвичайній ситуації - президент АСС

Американська торговельна палата в Україні продовжує працювати в Києві, компанії-члени давно мають плани роботи у надзвичайній ситуації - президент АСС

11:33 14.02.2022
Рада працює у штатному режимі, а за необхідності - і 24/7 - Стефанчук

Рада працює у штатному режимі, а за необхідності - і 24/7 - Стефанчук

16:44 12.02.2022
Стефанчук підтримав пропозицію перевести Раду на роботу в безперервному режимі

Стефанчук підтримав пропозицію перевести Раду на роботу в безперервному режимі

16:37 08.02.2022
"Укрзалізниця" і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння

"Укрзалізниця" і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння

15:03 05.02.2022
"Укрзалізниця" із 10 лютого знімає всі обмеження на залізничний транзит в Польщу - глава компанії

"Укрзалізниця" із 10 лютого знімає всі обмеження на залізничний транзит в Польщу - глава компанії

15:53 04.02.2022
Офіційної інформації про дату позачергового засідання Ради немає

Офіційної інформації про дату позачергового засідання Ради немає

17:15 31.01.2022
"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

09:51 30.01.2022
"Енергоатом" уперше в історії запустив у роботу всі 15 енергоблоків

"Енергоатом" уперше в історії запустив у роботу всі 15 енергоблоків

14:41 27.01.2022
Рада 28 січня проведе годину запитань до уряду і закриє сесію

Рада 28 січня проведе годину запитань до уряду і закриє сесію

14:30 26.01.2022
Рада може 27 січня визначитися з приводу роботи поза сесійною залою з огляду на зростання захворюваності нардепів на COVID-19

Рада може 27 січня визначитися з приводу роботи поза сесійною залою з огляду на зростання захворюваності нардепів на COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ухвалення Держдумою РФ постанов про визнання окупаційних структур на Донбасі означає відмову РФ від Мінських угод - Подоляк

Глава МВС України: Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний без попередження

Рада, уряд та президент вироблять єдину позицію щодо Мінських домовленостей - Стефанчук

У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Шольца - Офіс президента

Зустріч ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ відбудеться, ймовірно, 15 лютого - МЗС

ОСТАННЄ

Шкарлет: Освітній процес у навчальних закладах триває, жодних рішень щодо його призупинення немає

"МАУ" відправить п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України, ще два літаки відбудуть на плановий техогляд у Белград

Ухвалення Держдумою РФ постанов про визнання окупаційних структур на Донбасі означає відмову РФ від Мінських угод - Подоляк

Чорноморські порти працюють у штатному режимі - Мінінфраструктури

Україна та Білорусь домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання

Резніков після розмови з главою Міноборони Білорусі: Бачу позитивний сигнал та перший крок до співпраці

Глава МВС України: Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний без попередження

Депутати-єдинороси внесли до Держдуми проєкт постанови про направлення на консультації до МЗС проєкту звернення про визнання т. зв Л/ДНР

Рада, уряд та президент вироблять єдину позицію щодо Мінських домовленостей - Стефанчук

У Києві розпочалася зустріч Зеленського та Шольца - Офіс президента

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА