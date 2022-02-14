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14:43 14.02.2022

Україна та Білорусь домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання

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Україна та Білорусь домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання

Міністр оборони України Олексій Резніков під час телефонної розмови з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання, що відбуваються в обох країнах, повідомило Міністерство оборони України.

"Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про перебіг командно-штабних навчань "Заметіль - 2022", наголосивши на їхньому оборонному характері. З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь до України на заходи навчань "Заметіль - 2022", а також про візит аташе з питань оборони України до Республіки Білорусь на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість - 2022", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони України у понеділок.

У Міністерстві оборони України повідомили, що бесіда відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градусів публічних проявів та гарантування безпеки в регіоні.

Зазначається, що керівники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Міністри також домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері в дусі добросусідства.

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово наголошував, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України щодо Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які наразі на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", - наводить висловлювання Резнікова Міноборони України у понеділок.

У свою чергу у Міноборони Білорусі зазначили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання поточного стану співпраці у військовій сфері, наявні "больові точки", а також конкретні кроки щодо зміцнення атмосфери довіри та безпеки в регіоні", - йдеться у повідомленні.

"Під час розмови міністр оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенант Віктор Хренін зазначив, що народ України був і буде для Білорусі братнім народом. Білорусь не є ініціатором напруженості у відносинах Білорусі та України", - зазначили у Міноборони.

Повідомляється, що глава військового відомства України Олексій Резніков виступив за відновлення співпраці між двома країнами, а також активізацію співпраці з питань безпеки та взаємної довіри.

"Міністри обговорили проведення заходів підготовки Збройних сил і висловили впевненість, що ці заходи не становлять загроз безпеці братніх країн. Глави військових відомств визначили конкретні кроки щодо заходів підвищення транспарентності та взаємної довіри", - додали там.

"Розмова відбулася для відновлення атмосфери діалогу, зниження градуса публічних проявів та гарантування безпеки в регіоні", - резюмували у військовому відомстві Білорусі.

Теги: #україна #атташе #білорусь
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