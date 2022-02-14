У Києві створено систему управління теробороною міста – Кличко

У Києві створили систему управління територіальною обороною міста, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці створено систему управління територіальною обороною Києва. Місто працює у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони та безпеки", – сказав Кличко на брифінгу в понеділок.

За його словами, для фінансового забезпечення територіальної оборони у січні цього року Київрада ухвалила міську цільову програму "Захисник Києва" на загальну суму понад 110 млн грн.

"За цією програмою розгортається об'єднаний навчальний центр для підготовки всіх підрозділів безпеки. Насамперед підрозділів тероборони. Також йдеться про фінансування ремонту приміщень для батальйонів – на загальну суму 38 млн грн. На закупівлю безпілотників, радіостанцій, аптечок, форми для резервістів передбачено 22,1 млн грн. Питання тероборони та забезпечення цивільного захисту окремо розглянула Київрада. З відповідними дорученнями", – зазначив мер.

Кличко наголосив, що Київ надає практичну допомогу в організації підготовки резервістів тероборони столиці.

"Місто надало полігон для тренувань резервістів. Майже щомісяця протягом минулого року 112 бригада тероборони за допомогою КМДА проводила і продовжує практичні заняття з бойовою стрільбою. Для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створено гарячу лінію КМДА", - сказав він.

За його словами, такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони, щодня на них звертаються понад 100 охочих вступити до лав територіальної оборони.

"Ми запропонували Міноборони та відпрацьовуємо механізм, щоб максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста. Бо на сьогодні вона – складна та розтягнута у часі. Доброволець має кілька днів лише довідки збирати та ходити у військкомат. Ми ж створюємо "єдине вікно". Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик. Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста", – підсумував Кличко.